Demir İpek Yolu 2 yılda 275 bin ton yük taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'ndan taşınan yükün iki yılda 275 bin tonu bulduğunu söyledi.