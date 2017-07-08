Bir başkadır sahneleri Beyoğlu’nun

SUNAL

SEVERLERİN

BUGÜN NELER OLDU

Türk sinema tarihine damgasını vuran birçok film, İstanbul'u plato olarak kullandı. Özellikle Beyoğlu, Taksim Meydanı'ndan sokaklarına, İstiklal Caddesi'ndeki pasajlarından tarihi yapılarına ve mekanlarına kadar birçok yeriyle filmlerde yer aldı. Beyazperdeye yansıyan sahneler sayesinde Beyoğlu'nun değişen çehresine de tanıklık ettik.Filmlerin en unutulmaz sahnelerinin çekildiği Beyoğlu'nu Google'ın düzenlediği "Google Photos, filmlerin unutulmaz sahnelerinin çekildiği Beyoğlu" turuyla keşfe çıktık. İstanbul'da çekilen filmlerde yer alan mekanları, sokakları bir kez daha anımsadık. Bir turist gibi filmlerin izinde yol alırken hatırladığımız sahnelerden de bir seçki hazırladık.Ertem Eğilmez'in yönettiği, İlyas Salman ve Şener Şen'in başrolde oynadığı Banker Bilo filmindeki asansör sahnesinin çekildiği Pera Palas Hotel'e de uğruyoruz. 1980'de çekilen filmdeki asansör ve merdivenler en az değişen yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oteldeki asansör dünyanın büyük şehirlerinde yapılan ilk asansörlerden biri. Filmde asansörün renginin biraz daha beyaz olduğu dikkatimizi çekiyor.Başrollerinde Türkan Şoray ve Müşfik Kenter'in rol aldığı, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Hayallerim, Aşkım ve Sen 1987 yılında çekildi. Asmalımescit'teki tünel geçişindeki sahnede ne Helvetia adlı mekan var ne de kafeler. Genelde sokaklar bomboş. Günümüz ile eski Beyoğlu arasındaki farkı bu filmde görmek mümkün. Filmde, İstiklal Caddesi'nde yer alan Santa Maria Draperis Kilisesi'nde çekilen sahneler de var.Cihangir'deki Güneşli Sokak, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı ve Şen Dul Şaban gibi filmlere ev sahipliği yaptı. Sokaktaki 14 numaralı apartmandaki pencereyi görünce aklımıza, Şener Şen ile Kemal Sunal'ın rol aldığı Kapıcılar Kralı filmindeki en bilindik sahne geliyor. Filmin neredeyse tamamı burada geçtiği için sokağa bakınca filmin birçok sahnesini zihninizde canlandırabiliyorsunuz.Şener Şen'in başrolünde oynadığı, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Muhsin Bey filminde meşhur Doğan Apartmanı kullanıldı. Muhsin Bey'i canlandıran Şener Şen, filmde bu apartmanın kapıcı dairesinde yaşıyor. 1987 yapımı filmdeki sahnelerden apartmanın iç avlusu ve dışının peyzaj dışında değişmediği anlaşılıyor. Bina kültürel özelliğini koruyor.Turun duraklarından biri de Cezayir Sokağı'nın karşısındaki Lisa Otoparkı. Burası Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrolde oynadığı, yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak filminde taksici ile sohbet edilen sahnenin fonu. 1998 yapımı filme bakıldığında Beyoğlu'ndaki değişim de görülüyor. Cihangir'e doğru devam ettiğinizde 1978 yapımı yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Adile Naşit ve Münir Özkul'un yer aldığı Neşeli Günler filmindeki turşucu dükkânına rastlıyorsunuz. 1938'de açılan dükkanın adı Meşhur Asri Turşucu. Filmde ise Cihangir Turşucusu olarak adı geçiyor.İstanbul Kırmızısı 2016 yılı yapımı bir film. Yönetmeni Ferzan Özpetek. Asmalımescit'teki restoran Helvetia filmde yer alan mekanlardan. Orhan karakterini canlandıran Halit Ergenç'in restoranın tam köşesine yaslandığı sahne ise sinemaseverler arasında fenomen. Çoğu kişi buraya gelip aynı pozu veriyor ve sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ev yemeklerinin yapıldığı mekan 17 yıllık. Mekanın ilk açıldığı dönemlerde duvarı temizleyen işletmecileri duvardaki Helvetia yazısını ortaya çıkartıyor. Bunun üzerine restoranın adı Helvetia oluyor.Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları, 1964 İstanbulu'na götürüyor izleyenleri. Refiğ'in filminde dönemin Cihangir'i de yer alıyor, gecekondular da. Beyoğlu denince akla ilk olarak Taksim Meydanı geliyor. Salak Milyoner'de olduğu gibi meydandan sahnelerin yer aldığı birçok film bulunuyor. Beyoğlu'ndaki değişimin en fazla göze çarpan noktası da haliyle meydan oluyor. Meydan, Üç Arkadaş, Uzak, Turist Ömer, Neşeli Günler, Salak Milyoner serisi gibi filmlerde de yer alıyor.