Altın Portakal’ın jüri başkanı

Bu yıl 21-27 Ekim arasında gerçekleşecek olan, artistik direktörlüğünü Mike Downey'nin üstlendiği 54. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu. Dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden olan ve Avrupa'nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli yönetmen Elia Suleiman, festivalin bu yılki jüri başkanı olacak.
Cannes başta olmak üzere birçok festivalin jürisinde de yer alan usta yönetmen Suleiman, sinemasıyla da adından çokça söz ettiren bir isim. Güçlü dramalara imza atan Suleiman, savaşın anlamsızlığını ve insanın tepkisizliğini şiirsel bir dille anlatmış ve trajediden komedi yaratmasıyla özgün bir tarz sahibidir.
'YILIN SİNEMACISI'
Suleiman, yapım dışında sinemaya verdiği akademik destekler ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyor. Kendisi bu anlamda 2011'de İtalya'da Taormina Film Festivali tarafından kültürlerarası diyalog ödülüne de layık görüldü. Suleiman, 2006'da jüri üyesi olduğu Cannes Film Festivali'nin yanı sıra New Horizons Film Festivali, Abu Dabi Film Festivali (2010), Deauville Asya Filmleri Festivali (2012), Rotterdam Film Festivali'nde (2014) jüri başkanlığı görevini üstlendi. Suleiman 2009'da The Time That Remains filmiyle Siyah İnci Ödülü'ne layık görüldüğü Abu Dabi Film Festivali'nde Variety dergisi tarafından Ortadoğu'da "Yılın Sinemacısı" seçildi.
FİLMLERİ VE ÖDÜLLERİ
ELİA Suleiman, 1960'ta Nasıra'da doğdu. 1981-1993 arasında New York'ta yaşayan Suleiman, bu dönemde çok sayıda ödüle layık görülen ilk iki kısa filmi Introduction to the End of an Argument ve Homage by Assasination'ı çekti. Avrupa Komisyonu, 1994'te Suleiman'a Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nde Film ve Medya Bölümü'nü kurma görevini verdi. Suleiman'ın ilk uzun metraj filmi Chronicle of a Disappearance, 1996 Venedik Film Festivali'nde En İyi İlk Film Ödülü'nü aldı. 2007'de Cannes Film Festivali'nin 60. yıldönümü için yapılan To Each His Own Cinema adlı kolektif filme katkıda bulunan 35 yönetmenden biri oldu.