‘Hollandalı Kız’ 260 yıl sonra vatanına döndü

Amsterdam Devlet Müzesi, Liotard’ın 1756’da yaptığı “Hollandalı Kız Kahvaltıda” adlı tabloyu İngiliz sahibinden 5.2 milyon euroya satın aldı

Hollanda'da bulunan Amsterdam Devlet Müzesi, 260 yıldan bu yana bir İngiliz ailenin koleksiyonunda bulunan "Hollandalı Kız Kahvaltıda" adlı tabloyu 5.2 milyon euroya satın aldı. Cenevreli ressam Jean Ettienne Liotard'a ait tablonun kısa sürede Amsterdam'a getirilmesi bekleniyor.



LAKABI 'TÜRK RESSAM'

"Gezgin ressam" olarak bilinen Liotard'ın Hollanda'da yaşadığı dönemde yaptığı tablo, 1756'da tamamlandı. "Altın yüzyıl" adı verilen Hollanda'nın en zengin dönemlerine ait önemli simgelerden biri olarak kabul edilen tablo, Liotard'ın önemli yağlı boya çalışmalarından biri. İngiliz hükümeti tarafından Hollanda'ya satışına izin verilen tablonun 2017'de Amsterdam Devlet Müzesi'nde sergileneceği belirtildi. Tablonun ressamı Liotard'ın ilginç bir özelliği var: 18. yüzyılda Türkiye'ye gelen en önemli ressamlardan biri olan Liotard, Avrupa'da "Turquerie" modasından oryantalizme geçişi simgeleyen bir isim... İstanbul'da bulunduğu 4 yıl boyunca Osmanlı motiflerini eserlerine yansıtmakla kalmadı, sakalını uzatıp Osmanlı giysileri giydi. Osmanlı kıyafetleri içinde sedirde oturan, kitap okuyan, iplik eğiren, misafir karşılayan İstanbullu kadınlara dair çalışmalar yaptı. Gittiği her Avrupa ülkesinde kendini Türk ressam olarak tanıtan Liotard, kendisine verdiği bu imaj sayesinde pek çok sipariş aldı ve Avrupalı kadınların Osmanlı kıyafetleri içinde portrelerini yapmayı sürdürdü.