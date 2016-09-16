Gamze Özçelik'ten türbanlı paylaşım

Oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından türbanlı fotoğrafını paylaştı.

"KAPANMADIM"



Gamze Özçelik, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı türbanlı fotoğrafın altına şu notu düştü:



"Haluk benim 10 senedir canım arkadaşım. Konuşamıyor ve yerinden kalkamıyor olmasının hiç önemi yok. Biliyorum ki o beni bir çok insandan daha iyi anlıyor ve seviyor. Ayrıca bana helallik vereceğine de söz verdi. Ben ondan daha ne isterim ki? Benden mutlusu yok (kapanmadım, bir yere baglanmadım)"







NEDEN TÜRBAN TAKTIĞINI AÇIKLAMADI

Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu anlaşılamadı. Gamze Özçelik'in yayımladığı fotoğrafta neden türban taktığı bilinmiyor.

GAMZE ÖZÇELİK VE OĞLUNDAN ANLAMLI ZİYARET