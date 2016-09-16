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Özçelik'ten türbanlı paylaşım

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 16:47
Gamze Özçelik'ten türbanlı paylaşım
Gamze Özçelik'ten türbanlı paylaşım

Oyuncu Özçelik, sosyal medya hesabından türbanlı fotoğrafını paylaştı.

"KAPANMADIM"

Özçelik, İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı türbanlı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Haluk benim 10 senedir canım arkadaşım. Konuşamıyor ve yerinden kalkamıyor olmasının hiç önemi yok. Biliyorum ki o beni bir çok insandan daha iyi anlıyor ve seviyor. Ayrıca bana helallik vereceğine de söz verdi. Ben ondan daha ne isterim ki? Benden mutlusu yok (kapanmadım, bir yere baglanmadım)"



NEDEN TÜRBAN TAKTIĞINI AÇIKLAMADI

Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin kim olduğu anlaşılamadı. 'in yayımladığı fotoğrafta neden türban taktığı bilinmiyor.

GAMZE ÖZÇELİK VE OĞLUNDAN ANLAMLI ZİYARET

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