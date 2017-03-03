Hakareti affetmedi uzlaşmayı reddetti!

Şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medyada kendisine hakaret eden Eyüp S.’nin uzlaşma isteğini reddetti. Eyüp S. hakim karşısına çıkacak

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret dolu ifadelerle küfür eden kimliği meçhul kişinin peşini bırakmadı. Savcılığa başvuran Aylin Coşkun, küfür eden şahsın kendisini aşağılayarak, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini ileri sürdü ve bu kişinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Şarkıcı, gönderilen mesajların çıktısını dosyaya delil olarak sundu. Ünlü şarkıcının şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. E-postaları atan kişinin 24 yaşındaki Eyüp S. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Eyüp S., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etse de mesajı kendisinin yazmadığını iddia etti. Eyüp S., Aylin Coşkun'la uzlaşmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı, Eyüp S.'nin uzlaşma teklifini reddederek, cezalandırılmasını istedi. Mesaj içeriğinde kişilerin şeref, onur ve haysiyetini aşağılayacak içerik bulunduğunu iddia eden savcılık, alenen hakaret suçlamasıyla iddianame düzenledi. İki yıla kadar hapis cezası istenen Eyüp S., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.