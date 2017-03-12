Emre Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Emre Saltık(57) son yolculuğuna uğurlandı.
Sanatçı Emre Saltık için Büyükçekmece Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI
Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.