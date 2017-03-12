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son yolculuğuna uğurlandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 16:42
Emre Saltık son yolculuğuna uğurlandı
Emre Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı için Büyükçekmece 'nde töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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