2 milyon TL kazandı

Ebru Gündeş, eğlence dünyasının lokomotifi durumundaki Günay Restaurant'da tüm sezon boyunca full çekti. Rezervasyonlar günler, hatta aylar öncesinden doldu. Günay'da 22 kez sahneye çıkan Gündeş, şimdiden 2018 için birçok anlaşmaya imza attı.Sanatçı, çıktığı her konserden yaklaşık 100 bin lira kazandı. Bu da toplamda yaklaşık 2 milyon 200 bin lira kazanç elde ettiğini gösteriyor. Her konserde üç saat kaldığı sahnede 50 şarkı okuyan sanatçı, giydiği kıyafetlerle de göz doldurdu.HER GECE 50 ŞARKIDAN TOPLAM 1100 ESER SESLENDİRDİTOPLAM 66 SAAT SAHNEDE KALDI22 KONSERDE 30 FARKLI KOSTÜM GİYDİHER HAFTA 400 KİŞİDEN TOPLAM 8 BİN 800 KİŞİYE SESLENDİ