5 yıl sonra yeniden

Sürprizdiye buna denir! Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor. İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.Kızlarıiçin zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.