5 yıl sonra yeniden

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017
5 yıl sonra yeniden

2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti, kızları Nazlı’nın ısrarına dayanamayıp yeniden görüşmeye başladı. Zerrin Tekindor’un da bu yüzden Bilginer’den ayrıldığı konuşuluyor

NAZLI BASKI YAPTI
Sürpriz diye buna denir! Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor. İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.

ASIL AYRILIK NEDENİ
Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.
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5 yıl sonra yeniden
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