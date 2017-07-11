Fikret Hakan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

CÜNEYT ARKIN

Duyunca, can evimden vuruldum. Kanadı kırık bir kuş gibi düştüm yere, çırpındım. "Yapma Fikret Ağabey yapma bunu bana" diye inledim. O, benim öz ağabeyimdi. ''Arkadan vurulan kovboy''du, öyle derdi kendine. Dört nala giderdi atlara. Korsan ağzıyla öperdi sevdaları. O, öylesine oburdu dostluklarda.Kocaman bir yiğitti o. Sette onu gördüm mü huzur ve güven duyardım. O, Türk Sineması'nın ''en baba'' direklerinden biriydi. İkinci kitabımda bir şiir yazmıştım Fikret Ağabeyim için; "Ne Güzel İnsansın" diye. Herkesin başı sağ olsun.

FİLİZ AKIN

Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden, ''Üç Arkadaş'' filminin unutulmaz oyuncusu… Sinemaya başladığımda, ikinci filmde (Battı Balık'ta tanıdığım) birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hep deniyor ya ''Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!'' diye… ''Güle güle'' büyük usta… Allah rahmet etsin, mekanın cennet olsun.





EDİZ HUN

1964 senesinin Temmuz ayında "Affetmeyen Kadın"ı çektik Fikret'le birlikte, benim 5. filmimdi, onun büyük tecrübesi vardı. Birlikte fazla bir çalışmamız olmasa da zaman zaman görüşürdük. 2005 yılında ikimiz Avusturya'ya gitmiştik sokak çocuklarına yönelik bir etkinliğine katılmıştık, ortak bir kitap çalışmasında da yer almıştık. Çok değerli bir insan, çok önemli bir sanatçıydı. Çok üzüldüm, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

SELMA GÜNERİ



Ben Fikret Hakan'ı 15 yaşında tanıdım. ''Bitmeyen Rol'' filminde birlikte oynamıştık. Sinemamızda gelmiş geçmiş en büyük aktörlerdendi. Hatta dünya çapındadır çünkü yabancılarla film çeken birkaç aktörden birisiydi. Fikret Hakan'la çalışmanın bana büyük katkısı oldu. Ondan oyunculukla ilgili çok şey öğrendim. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun.





HALE SOYGAZİ?

Birlikte hiç çalışmadık Fikret Hakan ile ama tanışıklığımız vardı. Çok değerli bir aktördü, çok önemli filmlere imza atmıştı. Türk Sineması için büyük kayıp. Başımız sağ olsun.

SELDA ALKOR

Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Fikret abi çok özel bir insandı. Sinemaya adım attığım ilk film olan ''Cumartesi Senin Pazar Benim''de Fikret Hakan'la birlikte oynamıştık. İlk sinema dersimi ondan aldım. Gerçek bir duayen ve müthiş bir oyuncuydu. Benim için çok özel ve önemli film olan ''Buzlar Çözülmeden'' ve ''Erkek ve Dişi''de de birlikte çalıştık.….Fikret Hakan'la oynadığım her film benim için ders niteliğinde olmuştur ve bana sınıf atlatmıştır. Bizim zamanımızda oyunculuk okulu yoktu ''Sinema nedir, nasıl oynamak gerekir?'' büyüklerimizden öğrendik. Çok severim Fikret Hakan'ı. Sinema önemli bir adamını kaybetti. Başımız sağ olsun…





HÜLYA KOÇYİĞİT

Türk sinemasının duayen aktörü, çok sevgili Fikret Hakan'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Her yeni oyuncu gibi kendisinden çok fazla şey öğrendiğim, herkesin derin bir sevgi ve saygıyla yaklaştığı usta oyuncu Fikret Abim... Mekanın cennet olsun... Tüm sevenlerine Allah'tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.