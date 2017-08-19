Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte Tarkan’ın babası

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017
İşte Tarkan’ın babası
Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetolu'nun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. ü '10' ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Tarkan’ın babası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz