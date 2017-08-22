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Özgür çaldı Hazal oynadı

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017
Özgür çaldı Hazal oynadı

ve -Ali Atay çifti, ortak bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Gecede Çevik davul çaldı, kendisini piste atan Kaya ise dans etti. Kaya ve Atay, gece boyunca birbirinden ayrılmadı

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' adlı dizinin başrolünde oynayan ile Serkan Keskin ve -Ali Atay çifti, önceki gün ortak bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Hilton İstanbul Bosphorus'da gerçekleşen düğünün ilerleyen saatlerinde tüm davetliler, kendilerini piste attı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Özgür Çevik, düğünde eline davul alıp konukları eğlendirdi. Bu sırada pistte olan Kaya da davul eşliğinde bol bol dans etti. Düğüne katılanlar, Çevik'in davul şovunu cep telefonuyla kaydetti. Bu arada Hazal Kaya ve sevgilisi Ali Atay, gece boyunca birbirinden ayrılmadı, mutluluk pozu verdi.
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Özgür çaldı Hazal oynadı
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