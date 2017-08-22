Özgür çaldı Hazal oynadı

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' adlı dizinin başrolünde oynayan Özgür Çevik
ile Serkan Keskin ve Hazal Kaya
-Ali Atay çifti, önceki gün ortak bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Hilton İstanbul Bosphorus'da gerçekleşen düğünün ilerleyen saatlerinde tüm davetliler, kendilerini piste attı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Özgür Çevik, düğünde eline davul alıp konukları eğlendirdi. Bu sırada pistte olan Kaya da davul eşliğinde bol bol dans etti. Düğüne katılanlar, Çevik'in davul şovunu cep telefonuyla kaydetti. Bu arada Hazal Kaya ve sevgilisi Ali Atay, gece boyunca birbirinden ayrılmadı, mutluluk pozu verdi.