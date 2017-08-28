FETÖ’cü kayınpeder kaçtı malları Başoğlu’na kaldı

Ünlü sunucu Murat Başoğlu
ile evli yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu
'nun yasak aşkının yankıları devam ediyor. Başoğlu ile yeğeni, geçtiğimiz günlerde teknede uygunsuz şekilde görüntülenerek büyük bir skandala imza atmıştı. İşadamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek'le evli olan Başoğlu, olayın ardından teknedeki kadının yabancı biri olduğunu söylemişti, Ancak Burcu Kabadayı Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı'nın açtığı boşanma davasının ardından; Murat Başoğlu'nun birlikte olduğu kadının öz yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. İhanetin ardından Başoğlu'nun karısı Hande Bermek "Yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum" diyerek sessizliğe gömülmüştü.
Ayhan Bermek'in FETÖ'cü Hakan Şükür ile de arasının iyi olduğu görülüyor.
'TEZGAH BİLE OLABİLİR'
Erol Köse ve Ali Eyüpoğlu, geçtiğimiz günlerde Hande Bermek'in sessizliğiyle ilgili farklı bir iddiada bulundu. Eyüpoğlu; Murat Başoğlu'nun kayınpederi olan Ayhan Bermek'in; FETÖ
'ye yakın olduğunu, el konulma tehlikesine karşı tüm malvarlığını da Başoğlu'nun üzerine geçirmiş olabileceğini söyledi. Eyüpoğlu, "O yüzden boşanmadıkları, hatta bu işin tezgah olup tüm paraya konmak için yapılmış olabileceği bile söyleniyor" dedi.
Türkiye'den kaçtığı ve şu an Kanada'da olduğu iddia edilen Ayhan Bermek'in geçmiş kariyeri ve yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. 1944 doğumlu Bermek, 1999'dan beri hizmet hareketini yakından bilen biri. FETÖ'cü Hakan Şükür ile arası iyi olan Bermek'in ABD hayranlığı gözden kaçmıyor. Bermek, Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz'in 2007 yılındaki Türkiye seyahatinin sponsoru olmuş. Ayrıca torunu Can Başoğlu'nun ABD vatandaşlığı alabilmesi için orada doğmasını sağlamış.
Murat Başoğlu- Hande Bermek çifti 14 yıl önce evlendi.
100 MİLYONUN ÜSTÜNDE SERVET
TFF eski Asbaşkanı, TFF Yönetim Kurulu eski üyesi ve Milli Takımlar eski sorumlusu olan Ayhan Bermek; FETÖ lideri'nin Japonya'da açtığı bir okulu ziyaret etmiş ve "Gönlüm orada kaldı. Japonya'nın abisi biz olduk! Çok güzel bir dünya" demişti. Bermek, ABD'de terörist başının yanında 10'ar günden iki kez kamp da yapmış.
Ayhan Bermek ve eski BJK'lı yönetici İhsan Kalkavan'ın 2014 yılında katıldıkları bir programda; terörist başına toz kondurmayıp "Fetullah Gülen
için, o özel ve güzel insan için bunları nasıl söylüyorlar? Hizmeti dağıtamazsınız, siz kimsiniz?" demişti.
Japon Panasonic'in Türkiye distribütörü olan Tekofaks'ın sahibi olan Bermek, 1985'ten son yıllara kadar Tekofaks'ı çalıştırmış. Bermek; FETÖ ile kurduğu bağlantılarla taş atmadan, kolu yorulmadan Japon elektronik mallarını Türkiye'de satarak 100 milyon doların üzerinde servet yapmış. FETÖ'nün önde gelen finansörlerinden biri olan Bermek; Japon firmasının kompradorluğunun elinden almasıyla birlikte bunalıma girmiş. Sonrasında Japonya'dan suşi getirerek Türkiye'de satmaya başlamış. Bermek'in Panasonic ile ortaklığı 28 yıl sürmüş.
Öte yandan Bermek'in Japonya'da 1997 yılında kurduğu Baharu adlı bir şirketi var. Şirket önceleri Türkçe eğitimiyle uğraşırken daha sonra gıda sektörüne de girmeye karar verdi.
Burcu Başoğlu Kabadayı eşi Selçuk Kabadayı ile...
TOPLANAN PARALARLA SÖZDE HAYIR İŞLEDİ
İşadamı Ayhan Bermek'in, FETÖ imamı olarak topladığı paralarla İzmit Ulaşlı'da babası Nuri Bermek adına okul yaptırdığı ortaya çıktı. Yardım adına topladığı paralarla sözde hayır işleyen Bermek, açılışta yaptığı konuşmada; "Ben bir memur çocuğuyum. Rahmetli babamın adını taşıyorum. Ülkenin gelişmesinin de eğitimden geçtiğini iyi biliyorum" demişti. 2008 eğitim öğretim yılında açılan ve sekiz derslik, bir anasınıfı ve çevre tanzim işleri ile yapılan ek binadan oluşan Gölcük Ulaşlı Nuri Bermek Okulu'nun; 1 milyon liraya mal olduğu belirtilmişti.
Okul 1 milyon liraya mal olmuştu.
AĞABEY BAŞOĞLU'NA TACİZ SUÇLAMASI
Murat Başoğlu'nun aşk yaşadığı yeğeni Burcu Başoğlu
'nun emekli babası Tahir Mahir Başoğlu
ile psikolog olan annesi Zekiye Başoğlu; yaşanan olayın ardından 10 yıldır oturdukları Ayvalık'taki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular. Ünlü sunucunun abisi Tahir Mahir Başoğlu'nun da geçmişte bir taciz skandalına karıştığı ve hukuki sürecin hâlâ devam ettiği ileri sürüldü.
Ağabey Tahir Mahir Başoğlu, kızı Burcu ile...