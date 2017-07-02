Eski kurmay jandarmalar ByLock’çu çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'de bulunan karargâhındaki olaylara ilişkin iddianamede, örgütün sivil imamları ile kritik konumdaki rütbelilerin de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin ByLock kullanıcısı oldukları vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 244 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı Ender Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, devletin istihbarat birimleri tarafından tespit edilmemek için örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme özelliğine sahip ByLock programını kullandıkları, 40 şüphelinin aktif ByLock kullanıcısı oldukları kaydedildi. İddianamede, sivil imamların asker şüphelilerden daha önce ByLock kullanmaya başladıklarına, sivil imam Muhterem Çöl'ün 18 Ağustos 2014'te uygulamayı indirdiğine işaret edildi. Öte yandan Nevşehir merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı.