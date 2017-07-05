F-16 pilotlarını FETÖ seçmiş!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma, son yıllarda F-16 pilotu olarak TSK'ya giren pek çok ismin FETÖ tarafından belirlendiğini ortaya çıkardı. İddianamede F-16 pilotluğu eğitimi alan subayların büyük bölümünün Hava Harp Okulu'ndan itibaren titizlikle elemeye tabi tutularak örgüt tarafından belirlendiği belirtildi. Bir başka deyişle örgütün onay vermediği kişiler F-16 pilotu olamıyorlardı. İddianamede FETÖ elebaşısından gelen talimatla örgüt içinde "Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" denildiği de yer alıyor. İddianamede ByLock ve Eagle'ın örgütün gizli yazışma programı olarak nasıl kullanıldığı şu cümlelerle açıklanıyor: 17/25 Aralık süreci ile birlikte gizlilik ve tedbir konusunu en üst seviyede sağlamaya çalışan örgüt mensupları bu kriptolu program üzerinden iletişim sağlamışlardır. ByLock programının deşifre olması ile birlikte Eagle isimli kriptolu iletişim programına yönelen örgüt, birim yapılanması açısından 'bilgin' veya 'müdür' olarak nitelenen kişiler vasıtasıyla örgüt mensuplarının cep telefonlarına ve tabletlerine yüklenmiştir. Örgüt farklı ara yüzlerle Shu, Tango, Wiber, Turkuaz gibi programları da kullanmıştır."
SD KARTLARA KIRMIZI VE MAVİ KOD
İddianamede yer alan bilgilere göre örgüt üyelerinde ele geçirilen belgelerde FETÖ'nün arşiv havuzuna ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Örgüt, bu belgeleri kırmızı ve mavi kodlu iki ayrı SD kartında saklıyordu. Harp Okulu 2008 devresi olan evlilerden yüzde 8, 2010 ve sonrası devrelerinden ise evlilerden yüzde 10, bekârlardan da yüzde 15 oranında maaşlarından aidat adı altında aylık olarak örgüte verilmek üzere para toplandığı, sonraki organizasyonun tamamen siviller üzerinden sürdüğü, bekârların misafirhane ücreti adı altında kira verdikleri de iddianamede yer aldı.
TÜMGENERAL İDRİS AKSOY LİSTE BAŞI
İddianameye
göre FETÖ'nün Hava
Kuvvetleri'ndeki askeri kadrosunda yer
alan isimlerden bazıları şunlar: İdris
Aksoy (Hava Kuvvetleri'nde tümgeneral.
2014'te örgüt adına Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Ankara 1. Bölge Sorumlusu
Saffet, Fevzi kod adlı Mustafa Küçükköse
ile irtibatlıydı. Yurtta Sulh Konseyi
tarafından hazırlanan atama listesinde
adı vardı), Engin Güneş (Hava Pilot
Kurmay Albay), Hasan Hüsnü Balıkçı
(Hava Pilot Kurmay Yarbay), Mustafa
Mete Kaygusuz (Hava Pilot Yüzbaşı),
Ömer Dolay (Hava Pilot Kurmay Binbaşı),
Ersin Eryiğit (Hava Kurmay Binbaşı),
TSK'da Hava Pilot Üsteğmen olarak
görev yapan ve FETÖ'nün mahrem
imamlarıyla irtibatlı isimlerden
bazıları ise şunlar: Gürcan Coşkun,
Mehmet Yurdakul, Hasan Kepez,
Mehmet Zahid Çelik, Adem Kırcı,
Abdullah Özbekler...
-BİTTİ-