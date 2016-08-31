3. Köprü’de ilk kaza selfie’den

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde açılıştan 4 gün sonra ilk kaza yaşandı. İki TIR çarpıştı, bir kişi öldü. Kazaya selfie için duran sürücülerin neden olduğu iddia edildi

İstanbul Boğazı'nın yeni gerdanlığı olan, rekorların köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hizmete açılmasından 4 gün sonra ilk kaza meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, köprüde Avrupa istikametinde seyir halindeki TIR'ın şoförü Mustafa Demir ile oğlu Ahmet Demir tam köprü üzerinde yolun sağında durdu. Baba ve oğlu araçtan inerek yeni köprüde hatıra fotoğrafı çekmek istedi. İkili fotoğraf çekerken, arkadan gelen Şafak T.'nin kullandığı kitap yüklü TIR, park halindeki TIR'a çarptı. Savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan defter ve kitaplar köprüye dağıldı.

KAZA TRAFİĞİ

Çarpmanın etkisiyle Mustafa Demir bariyer ile aracının arasına sıkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir hayatını kaybetti. Oğlu Ahmet Demir ile birlikte 3 kişi de yaralandı. İlk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaşanan kazanın ardından köprüde ve otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis olay yeri inceleme çalışması nedeniyle trafiği tek şeride indirdi. Kaza bölgesindeki çalışmaların bitmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.