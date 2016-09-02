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'de feci kaza: 2 ölü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 23:55 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 23:55
Mersin'de feci kaza: 2 ölü
Mersin'de feci kaza: 2 ölü

'in Mut ilçesinde devrilen tırın alev alması sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 'dan Mut'a doğru seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 DTN 24 plakalı tır, Burunköy Mahallesi mevkisinde devrildi.

Sürüklenen tırın alev alması sonucu, yol kenarındaki yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanda da çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tırda bulunan 2 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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