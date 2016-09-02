Mersin'de feci kaza: 2 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde devrilen tırın alev alması sonucu 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Karaman'dan Mut'a doğru seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 DTN 24 plakalı tır, Burunköy Mahallesi mevkisinde devrildi.
Sürüklenen tırın alev alması sonucu, yol kenarındaki yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanda da yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Tırda bulunan 2 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.