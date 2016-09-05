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Armut ağacına kendini asarak etti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 12:24

'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde oturan 69 yaşındaki İbrahim Atlas, armut bahçelerindeki bir ağaca bağladığı iple yaşamına son verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çalışmaya giden işçiler, armut bahçesi içinde ağaca asılı bir kişiyi görünce durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonu ölen kişinin tarım işçici olarak çalışan 2 çocuk babası İbrahim Atlas olduğu belirledi. Atlas'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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