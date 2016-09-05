Banyoda ayağı kayan genç hayatını kaybetti

Bursa’da duş almak için banyoya giren bir kişi, ayağının kayması sonucu başını mermere vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Yunuseli Mahallesi Biladiyunus Caddesi'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Enis Aceleci, duş almak için banyoya girdi. Bu sırada ayağı kayan genç, kafasını mermere vurdu. Banyodan sesler duyan anne Aysun Aceleci, içeri girdiğinde oğlunun hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Enis Aceleci'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kumuna kaldırıldı.