Avrasya Tüneli için geri sayım

İstanbul’un iki yakasını karayoluyla bağlayacak olan Avrasya Tüneli, havadan görüntülendi. Yollar büyük ölçüde bitti, yaya üst geçit çalışmaları ise sürüyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Aralık'ta hizmete sunulacağını açıkladığı denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi. Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından karayolu trafiği ile ilk kez bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin tamamlanmasına aylar kala çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Aralık'ta hizmete sunulacağını açıkladığı projedeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Kazlıçeşme'yi Avrasya Tüneli'ne bağlayacak olan yolların büyük ölçüde tamamlandığı havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görüldü. Çalışmalar son hızla devam ederken Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasındaki bağlantı yollarına tünel istikametini gösteren tabelalar da yerleştirildi. Sahil boyunca Avrasya Tüneli'ni birleştirecek olan bağlantı yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.



15 DAKİKADA KARŞIYA...

Kazlıçeşme-Göztepe hattını birleştirecek Avrasya Tüneli Projesi, yoğun trafiğin etkili olduğu şehir içinde yolculuk süresini önemli ölçüde azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları arasında araç ile 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar inecek. Avrasya Tüneli Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar araçları ile hızlı bir şekilde seyahat edebilecek. İHA



TABELALAR ŞİMDİDEN YERLEŞTİRİLDİ YERLEŞTİRİLDİ

Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasındaki bağlantı yollarına tünel istikametini gösteren tabelalar da konuldu.