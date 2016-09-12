Radar tuzağı kalktı halk bayram yaptı

SABAH’ın ısrarlı yayınlarıyla TEDES uygulamasından vazgeçilmesi sevinçle karşılandı. Bir yılda yarım milyona yakın cezanın kesildiği Ordu’da vatandaşlar, “Radar olsun ama mantıklı hızda olsun” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SABAH'ın gündeme getirdiği tuzağı andıran Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) kaldırılacağını açıklaması, özellikle bir yılda yarım milyona yakın cezanın kesildiği Ordu'da sevinçle karşılandı.

Soylu'nun açıklamalarının ardından vatandaşlar, "Devletimiz soygunun önüne geçti" yorumunu yaptı.

İşte sürücülerin TEDES ile ilgili o düşünceleri:

Trabzon'un Maçka ilçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan:

Çok doğru ve yerinde karar. Belediyelere radar cezalarından pay verilmemesi lazım. Çünkü radar bir hizmet cezası değildir. Tabii ki radar olacak. Herkes hız limitlerine dikkat edecek. Ama. 90 kilometrede 21 radar olmaz. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. AK Parti her zaman hizmet partisi olmuştur.

Emine Ayaz:

Ankara'ya acil hasta götürürken, 80 kilometre hızda radar cezası yedim. Çok doğru bir karar. Milleti sömürüyorlardı. Radar olsun ama mantıklı bir hızda olsun. Gece şehir ışıklarının olmadığı yerlerde bile radar vardı.

Süleyman Kalyoncu:

2 bin 200 TL ceza yedim. Ordu'dan geçemiyordum. Karadeniz halkını isyandan kurtaran geç kalınmış ama çok isabetli bir karar. Hız limitine tabii ki uyacağız ama usulsüz radar cezaları ile sömürülmeyeceğiz.

Reyhan Şahin:

Ben de birçok kez ceza yedim. TEDES çok daha önce, bu kadar vatandaşın canı yanmadan kaldırılmalıydı. Alınan kararı destekliyoruz.

Ahmet Turunç:

Osmancık'tan gelirken hız limiti 70'ten bir anda 50'ye düştü. 412 lira ceza yedim. Resmen vatandaşa tuzak kurmuşlardı. Devletimizin aldığı bu karar bizleri sevindirdi.

Mustafa Zor:

Çanakkale'den geliyoruz. Uygulama sürücüler için tam bir tuzaktı. Kaldırılması bizleri çok memnun etti.

Mehmet Salih Yetimoğlu:

İstanbul'dan Rize'ye gidiyorum. Acaba nerede flaş patlayacak diye korkarak gidiyorduk.

İsmail Öztürk:

Ankara'dan Artvin'e gidiyorum. Tabela takip etmekten yola konsantre olamıyordum. Tabelaları takip edip beni uyarması için yanıma arkadaşımı almıştım. Ancak gerek kalmadı.

Yusuf Hacıoğlu:

İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorum, yollarda bu uygulamanın olduğunu Ordu'da ise tuzağa dönüştüğünü biliyorum. Karadeniz bir nefes aldı.

Selami Kurt:

TEDES uygulaması güzel ama belediyeler bunu tuzak gibi kullanıp vatandaşını soyuyorsa bunda bir terslik var demektir. Halkın sesini dinleyen bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Mehmet Güney:

Çok doğru bir karar. Ben gurbetçi bir Orduluyum. TEDES olsun ama insanların canı yakılmasın.



BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Radar uygulamalarının ve bir takım elektronik denetimlerin özellikle ağır bir ceza ile karşı karşıya bıraktığı vatandaşlarımıza bir açıklığı buradan dile getirmek istiyoruz. Hükümetimiz yeni bir düzenleme yapmış, Maliye Bakanlığıyla, Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz arasında 10 gün içerisinde yürürlüğe girebilecek bir protokolü imzalamıştır. Öyle tuzak radar uygulaması, elektronik radar uygulaması sona ermiştir. Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum."