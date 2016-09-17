Korkunç yangında bir yılın emeği yok oldu!

Aydın’ın Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesinde çıkan yangında iki kardeşe ait depo olarak kullanılan toprak dam evde bulunan yaklaşık 20-25 bin lira tutarındaki arpa, buğday ve samanlarla birlikte tamamen yandı.

Edilen bilgiye göre; yangın sabah saat 7.00 sularında çıktı. Ataköy Mahallesine 10 km. uzaklıktaki Koçcaz mevkinde bulunan toprak dam evde çıkan yangın sonucu büyük bir maddi hasar oluştu. Durasıl Aliden(50) ve Hanife Aliden(55) isimli iki kardeşin yazın depo olarak kullandıkları toprak dam evde çıkan yangında içerisindeki eşyalarla birlikte tamamen yandı. İlk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu Müfrezesi ekiplerinin müdahale ettiği yangına soğutma işlemleri sırasında Karacasu Belediyesi su tankeri ve Orman İşletmeye ait iki arasözle destek oldu. Yangın sonucu içerisinde yanan mahsullerle birlikte yaklaşık 20-25 bin TL civarında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Etrafında çam ormanları bulunan alanda yangının ormana sıçramaması ise daha büyük bir faciayı önlerken yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Yalnız yaşayan iki kardeşin birlikte hayat mücadelesi verdiği ve çiftçilikle geçindikleri öğrenildi. Ataköy Mahallesine 10 km. mesafedeki Koçcaz mevkisinde yaşayan iki kardeşin yazın 500 metre ilerideki başka bir evde ikamet ettikleri yanan toprak evi kışın ikamet etme amacıyla ve yazları da depo olarak kullandıkları ifade edildi. Evin içerisinde bulunan 20-25 bin TL tutarındaki saman, buğday, arpaların tamamen yandı.