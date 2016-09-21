İğrenç olay! Torunlarını sevmeye diye gitti ama...

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Akhoca köyünde 5 yıldır 16 yaşındaki kıza para karşılığı cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edilen 68 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akhoca köyünde yaşayan H.P. (68), yaklaşık 5 yıl önce eşinin kardeşinin kızı E.E. (16) ile 11 yaşındayken kendisine ait evde cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra 5 yıl boyunca torunlarını ziyarete gelen E.E. ile kendisine ait evde para karşılığı cinsel ilişkiye giren H.P., iddiaya göre E.E. ile ilişkisi sırasında kameraya görüntülerini de çekti.



H.P.'nin E.E.'yi sürekli "Görüntülerini ortaya çıkaracağım", "Seni babana söyleyeceğim" diye tehdit ettiği ve E.E.'yi eve çağırarak para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürüldü. Yaşanan bu olayların ardından erkek arkadaşı olan ve evlenmeyi düşünen E.E.'nin erkek arkadaşına giden H.P., E.E. ile ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine erkek arkadaşı, E.E'nin yanına giderek ayrılmak istediğini ve H.P.'nin kendisine bazı söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.P'nin tehdit ederek tekrar ilişkiye girmek istediği E.E., durumu ailesine anlattı. Kızın ailesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Jandarma ekipleri, H. P.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. E.E.'nin ifadeleri doğrultusunda ilişkiye girdiği odadan da çeşitli numuneler ve örnekler alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen H.P.'nin ifadesinde, E.E. ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiği ancak herhangi bir zorlamasının olmadığını söylediği öğrenildi. Sağlık raporu alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan H.P., tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza...