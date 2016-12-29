Antalya’da 20 ton altın iddiası

Kemer’de “Altın gibi parıldayan” nesneler tespit eden define avcıları patlayıcı kullandı. 20 ton altın olduğu iddia edilen bölgeye giriş yasaklandı. 4 kişi gözaltında

Antalya'da define avcısı olarak tanınan Süleyman Çiçek, bir grup arkadaşıyla Kemer'deki tarihi Likya Yolu'nda bulunan Göynük Kanyonu üzerindeki kalıntılarda define aramaya başladı. Ekip, çay bardağı büyüklüğünde delik açarak kamerayla yeraltında inceleme yaptı. "Altın gibi parıldayan" nesneler tespit eden ekip, kazı izni aldı. Çiçek ve arkadaşları, patlayıcıları antik alanda patlattı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmanın da bölgede kamerayla yaptığı incelemede, parlayan nesneleri tespit ettiği belirtildi. Jandarma soruşturmayı sürdürürken olay hızla yayılarak şehir efsanesine dönüştü. Önce, definecilerin özel kamera aracılığıyla 20 ton külçe altın tespit ettiği söylentisi yayıldı. Ardından bu iddia 50 tona kadar çıktı! Gelişmeler üzerine, Kemer Cumhuriyet Savcılığı, bölgeye giriş yasağı koydu. Jandarma, kanyon üzerindeki kazı bölgesine giriş çıkışları kontrol altına alarak kapattı. 4 kişinin daha arandığı öğrenildi.



Akın İpek'in altınları mı?

Altınların, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Akın İpek'in kaçırdığı öne sürülen altınlar olduğu iddia edildi. Daha önce de Akın İpek'e ait 18 ton altının İpek'in TMSF'nin el koyduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelinde bulunduğu öne sürülmüştü.