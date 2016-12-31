Barcı kardeşlere pompalı saldırı

Keşan’da bar işleten iki kardeşe pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ağabey İlhan öldü, kardeşi Emrah yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü eğlence mekânı işleten 40 yaşındaki İlhan Ergene ile kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'ye işyerlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. İddiaya göre; H.İ.Ç. ve M.S. adlı iki kişi, aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin işyerine gitti. Şüphelilerden biri yanında getirdiği pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.İ.Ç. ve M.S. kaçtı. Ergene kardeşler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Şüphelilerden H.İ.Ç. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, M.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.