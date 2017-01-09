Kayıp ABD'li turist cezaevinden çıktı

İstanbul Emniyeti'ne başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, vatandaşları Joe Y.C.'nin geldiği İstanbul'da kaybolduğunu ve kendisinden haber alınamadığını bildirdi. İstanbul Polisi, aniden ortadan kaybolan Amerikalı turistin izini Kocaeli'nde buldu. Amerikalı turistin 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildiği ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 16 gün önce başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, İstanbul'a turist olarak gelen vatandaşları Joe Y.C.'nin kayıp olduğunu bildirdi. Başkonsolosluk, emniyete gönderdiği yazıda Joe Y.C.'nin Amerika'da yaşayan annesinin kendisine ulaşamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını ve Joe Y.C.'nin son olarak İstanbul'a turist olarak geldiğini belirtti. Kayıp başvurusu üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Polisler kayıp Amerikalı'nın Türkiye'ye ne zaman geldiği ve nerelere gittiği yönünde çalışma başlattı.



KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI



Kayıp Amerikalı aranırken yaralamalı veya ölümlü trafik kazaları da incelemeye alındı. Çalışmaların ardından Amerikalı'nın izi bir cezaevinde bulundu. Joe Y.C.'nin Kocaeli'nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Polisi; cezaevinde olduğu ortaya çıkan kişinin, aradıkları kayıp Amerikalı turist olup olmadığını tespit etmek için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Tutuklanan Amerikalı'nın Kocaeli Cezaevi'nde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Kayıp Amerikalı turist Joe Y.C.'nin Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli'nde karıştığı bir olayda 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklandığı belirlendi. Polisler, soruşturmadaki son durumu ABD Başkonsolosluğu'na bildirdi.