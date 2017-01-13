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Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı bir bina çöktü!

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 17:30
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı bir bina çöktü!
Son dakika: İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı bir bina çöktü!

İstanbul Zeytinburnu'nda metruk bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi... 1 ölü olduğu bilgisi alındı

Zeytinburnu'nda bina çöktü. Ahaber'e konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın 1993 yılında yapıldığını daha önce tahliye edildiğini ve 56 daire bulunduğunu açıkladı.

BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

KAYMAKAM: 1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban 1 ölü, 5 yaralının olduğunu açıkladu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi. Şu ana kadar enkaz altından çıkarılan 2 yaralı hastaneye götürüldü

İŞTE O BİNANIN ESKİ HALİ!

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