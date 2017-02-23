Gözü kapandı ölümden döndü

Tıp tarihinde ender rastlanan vakalardan birisini yaşayan 11 yaşındaki Kemal Bahadır Şimşek, gözündeki yumurta büyüklüğündeki şişlik körlük ve sonrasında ölümle sonuçlanacakken doktorun dikkati seyesinde bir haftalık tedavi ile atlatıldı.

Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz, erken teşhisin hayat kurtardığını, öğrenicinin ailesinin hastaneye başvurmak için 10 gün gecikmesi halinde, menenjit, körlük ve hatta ölüm gibi vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Adana'da yaşayan Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Kemal Bahadır Şimşek, gözündeki şişlik nedeniyle kör olma tehlikesi atlattı. Şişliğin alerji olduğunu sanan ailesinin gecikmeden hastaneye götürdüğü küçük Kemal'in gözünde preseptal sellülit (göz çevresini saran enfeksiyon) anlaşıldı. Yoğun bir tedavi gören Kemal, bir hafta hastanede yattıktan sonra taburcu edildi. Tedaviyi yürüten Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz, "Hastalık geç fark edilse, hatta 10 gün gecikmesi halinde kör olmanın ötesinde menenjit, körlük ve hatta ölüm gibi vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınabilirdi" dedi.

BİR GÜN İÇİNDE GÖZÜ ŞİŞTİ

Ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Kemal Bahadır Şimşek'in gözü geçtiğimiz hafta aniden şişti. Gözü tamamen kapanan Şimşek'in babası Cumali ve annesi Döndü Şimşek, bunun ciddi bir hastalık olabileceğini düşünerek Medical Park Tarsus Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Ecel'e başvurdu. Op. Dr. Mahmut Ecel, yaptığı muayenede hastalığın gözle ilgili olmadığını düşünerek Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz'den konsültasyon istedi. Gözü ve tahlil sonuçlarını inceleyen Dr. Tarık Ersöz, preseptal sellülit (göz çevresini saran enfeksiyon) teşhisi koydu.

ALERJİK HASTALIKLARI TAKLİT EDİYOR

Hemen hastaneye yatırılan çocuğa ilaç tedavisi uygulandı. 7 gün hastanede yatan küçük Kemal, enfeksiyonun iyileşmesi ve gözündeki şişliğin inmesinin ardından taburcu edildi. Dr. Tarık Ersöz, bu hastalığın gözle ilgisinin bulunmadığını, ancak göz enfeksiyonu ve alerjik hastalıkları taklit edebildiğini belirterek "Bu hastalık, ailelerin basit bir durum sanması ya da göz hekiminin alerji teşhisi koyup buna göre tedavi uygulaması halinde, gözün kaybına, kimi zaman menenjite, hatta çok ilerlediğinde ölüme bile yol açabiliyor" dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE 10 GÜN SONRA ÖLÜM RİSKİ

"Ne kadar sürede müdahale edilmezse körlük riski oluşabileceği" sorusunun net bir yanıtı olmadığını açıklayan Dr. Ersöz, sözlerini şöyle tamamladı: "Hastalık için, tek gözü tutan anormal şişlik görüldükten sonraki 48 saat içinde antibiyotik tedavisi başlatılmalı, tedavi en az 7-10 gün sürmeli. Aksi halde 10 gün sonra menenjit, körlük, ölüm gibi sonuçlara varabilir."

SİNÜZİT ENFEKSİYONU SONUCU DA OLUŞABİLİYOR

Dr. Tarık Ersöz, preseptal sellülit'in göz ve çevresindeki dokuların yaygın enfeksiyonu olduğuna dikkat çekerek bu enfeksiyona genellikle bakterilerin yol açtığını söyledi. Dr. Ersöz, hastalığın çocuklarda oldukça tehlikeli seyredebileceğini belirterek "Bu hastalık sinüzit enfeksiyonlarının komplikasyonları sonucu gelişebilir ya da o bölgede travma sonrası gelişen enfeksiyonlarda oluşabilir. Beyne yakın etmoit sinüste sinüzit oluştuğunda tedavi edilmezse, preseptal sellülit hastalığına yol açabilir" dedi.