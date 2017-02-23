Konya'da 14 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

2003 yılında kemerle boğularak öldürülen kadının 5 akrabası gözaltına alındı

Konya'da 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldükten sonra kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 akrabasından 3'ü tutuklandı.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığına giden bir kişi, 2003'ten bu yana haber alamadıkları, o zaman 27 yaşında olan akrabası Ümmü Şimşek hakkında "kayıp" başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Boğularak öldürüldükten sonra cesedi 2003'te Konya-Beyşehir karayolunda bulunan bir kadının, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiği tespit edildi. Ekipler, bu cesedin Ümmü Şimşek'e ait olduğunu belirledi.

Üç ay öncesine kadar hakkında bir başvuru bulunmayan kadının akrabaları üzerinde yoğunlaşıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda Şimşek'in ablaları R.Ş.(55) ile H.Ş. (41), ağabeyi Z.Ş. (49), yeğenleri İ.Ş. (37) ile T.Ş. (34) gözaltına alındı.

"BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE"

Suçlarını itiraf eden şüphelilerin, Şimşek'in başka biriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle evde darbedilip, araçta kemerle boğduktan sonra yol kenarına attıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şimşek'in olay anında 3 yaşında olan kızının ise öldürülmekten son anda vazgeçildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından cinayeti gerçekleştirdiği ileri sürülen R.Ş, İ.Ş. ve T.Ş. ile olayı bildikleri halde gizledikleri belirtilen Z.Ş. ve H.Ş, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.Ş, İ.Ş. ve T.Ş, tutuklanırken, Z.Ş ve H.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.