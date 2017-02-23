Oğlunu kaybeden anne, beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi

Samsun'da 19 Şubat günü ava gitmek isterken, 17 yaşındaki M.G.'nin tüfeği temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurularak yaşamını yitiren 26 yaşındaki Şakir Uz'un acısına dayanamayan annesi 64 yaşındaki Gülperi Uz, dün beyin kanaması geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak İlçesi'nde 19 Şubat Pazar günü meydana geldi. M.G., akrabası Şakir Uz'u evine ava gitmek için davet etti. Ava gitmek için hazırlanan M.G., iddialara göre elinde bulunan av tüfeğini temizlerken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Şakir Uz'a isabet etti, Uz'un yaralandığını gören M.G., durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler karın boşluğundan ağır yaralanan Şakir Uz'un öldüğünü tespit etti. M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yanlışlıkla vurduğunu söyleyen M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNDE FENALAŞAN ANNE KURTARILAMADI



Oğlu Şakir Uz'un ölümü üzerine büyük acı yaşayan anne Gülperi Uz, dün evinde fenalaştı. Fenalaşan anne ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen anne Gülperi Uz daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.