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Faili meçhul cinayete kurban giden kadının kızı konuştu

AA
  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 11:37
Faili meçhul cinayete kurban giden kadının kızı konuştu
Faili meçhul cinayete kurban giden kadının kızı konuştu

Konya'da akrabaları tarafından 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadının 16 yaşındaki kızı Aleyna Gökçe'nin zorlu yaşam mücadelesi duygulandırıyor. Ailenin 3 yaşındayken öldürme kararı aldığı ancak son anda bundan vazgeçtiği genç kız, yıllardır kayıp olduğu söylenen annesinin bulunması için başvuru yapınca cinayet aydınlatıldı. Aleyna Gökçe: "Hep 'Annen seni terk etti' denildiği için ondan hesap sormak istedim. Şimdi en azından annemin beni terk etmediğini ispatladım, sevindim"

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