Faili meçhul cinayete kurban giden kadının kızı konuştu

Konya'da akrabaları tarafından 14 yıl önce kemerle boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadının 16 yaşındaki kızı Aleyna Gökçe'nin zorlu yaşam mücadelesi duygulandırıyor. Ailenin 3 yaşındayken öldürme kararı aldığı ancak son anda bundan vazgeçtiği genç kız, yıllardır kayıp olduğu söylenen annesinin bulunması için başvuru yapınca cinayet aydınlatıldı. Aleyna Gökçe: "Hep 'Annen seni terk etti' denildiği için ondan hesap sormak istedim. Şimdi en azından annemin beni terk etmediğini ispatladım, sevindim"

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