Önce kamyonu üzerine sürdü, sonra sopayla kovaladı

İstanbul Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarının bir okulun da bulunduğu caddeden geçmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Yol kapatan vatandaşlarla kamyoncular arasında yaşanan tartışma sırasında, bir şoförün kamyonu vatandaşın üzerine sürmesi ve vatandaşları sopayla kovalaması kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de mahalle sakinleri hafriyat kamyonlarının çocukların okula gittikleri yoldan geçtiklerini ve kamyon sürücülerinin araçlarını dikkatsiz kullandıkları gerekçesiyle cadddeyi trafiğe kapattı. Kamyonların caddeden geçmesine izin vermeyen vatandaşlarla, kamyoncular arasında tartışma çıktı. Bu sırada bir kamyon şoförü aracını vatandaşların üzerine sürdü. Şoför ardından kamyondan inerek, vatandaşları sopayla kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon şoförü ilk önce vatandaşların üzerine kamyonu sürüyor, ardından da sopayla vatandaşları kovalıyor.

HAFRİYAT KAMYONU TERÖRÜ KAMERADA