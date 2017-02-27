Eski arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde eşiyle pazar alışverişinden dönen şahıs, sokak ortasında tartıştığı eski arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Ateş (53) eşi ile birlikte pazar alışverişi yaptıktan sonra Nil Sokak'taki evine dönmek üzere yola çıktı. Aynı mahallede oturan ve Ateş'in eski arkadaşı olduğu öğrenilen Hasan Ç (62), aracıyla sokakta ilerlerken Şükrü Ateş'i durdurdu. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Hasan Ç., belindeki tabancayı çıkararak Şükrü Ateş'e 3 el ateş etti.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Ateş olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olay sonrasında jandarmaya giderek teslim oldu. Hayatını kaybeden Şükrü Ateş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bir fabrikadan emekli olan Ateş'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.