Kuyu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet!

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, eski eşinin yeğeni iki kardeşi iple boğduktan sonra öldüklerini düşünerek çuvalla kuyuya atan Rukiye Tülay, ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, çocukların annesi Elif, babası Kamil T. ve avukatları ile tutuklu sanık Rukiye Tülay'ın avukatı katıldı.

Rukiye Tülay ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile müdahil oldu.

İSTEYEREK YAPMADIĞINI VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tülay, savunmasında, isteyerek yapmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıl ve "çocuğu öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Baba Kamil T. duruşma çıkışında, "Karar yüreğimize su serpti. Acımız bir nebzede olsa azaldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından psikolojik destek istiyoruz." dedi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Pusatlı ahallesi'nde, 15 Ağustos 2016'da amcalarının eski eşi tarafından çuvala konulup kuyuya atılan kardeşlerden Mehmet Ali T. (10) ölmüş, E.T. (7), yaralı kurtulmuştu.