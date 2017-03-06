Elazığlı ağanın Ermeni evlatlığı

Annesiz babasız 6 yaşındaki bir Ermeni kızının 1915'te Giresun'dan Elazığ'a gelerek burada bir ağa tarafından evlatlık alınmasını konu alan, gazeteci yazar Nıver Lazoğlu'nun "Kalbim Turkuaz" adlı romanı büyük ilgi topladı. İstanbul'da düzenlenen imza gününde kitapseverlerle roman üzerine sohbet eden Lazoğlu, "Kendi kökenlerimden bulup romanlaştırdığım bu hikaye aynı topraklarda yaşayanların kardeşliğini ve iç içe geçmişliğini de ortaya koyuyor" dedi. Babaannesinin arkadaşı olan romanın asıl karakteri Peruz'un kızından dinlediği hikayeyi, onların isteğiyle romanlaştırdığını söyleyen Lazoğlu, "Aynı topraklarda asırlarca yaşamış farklı kültürdeki insanların komşuluk, kardeşlik hikayelerini, Anadolu'nun eşsiz kültür mozaiği ve rengiyle bugüne aktarmayı hedefledim" diye konuştu. Lazoğlu, Elazığ'ın en zengin ailelerinden biri tarafından evlat edinilen kızın, inancına saygı duyularak yetiştirildiğini vurguladı.