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Tekmeci ı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı!

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 12:49
Tekmeci saldırganı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı!
Tekmeci saldırganı serbest bırakan hakim FETÖ'cü çıktı!

'ye tekme atan 'nu serbest bırakarak kamuoyunda tartışmalara yol açan hakim hakkında, FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı çıktı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

26'SI GÖZALTINA ALINDI

İhraç kararından sonra 55 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 26'sı yakalandı.

TEKMECİYİ SERBEST BIRAKAN HAKİM FETÖ'CÜ

Habertürk'ün haberine göre; hakkında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 2'si Anadolu Adliyesi'nde görevli. Bunlardan biri Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İbrahim Uyanık. 'ye şort giydiği için otobüste tekme atan 'nun ilk celse tahliyesine karar veren, yargılamayı yapan hakim.

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