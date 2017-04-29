1 Mayıs'ta okullar tatil mi? - 1 Mayıs 2017 Pazartesi İşçi Bayramı'ında okullar tatil olacak mı? - İşte detaylar

TEOG sınavının geride kalmasının ardından Cumartesi ve Pazar gününü dinlenerek geçirecek olan öğrenciler havalarında sıcak olması ile birlikte tatil planı yapmaya başladı. Öte yandan 1 Mayıs 'ta okullar tatil mi? sorusunun cevabı da merakla bekleniyor. Cumartesi ve Pazar'ın ardından Pazartesi gününde tatil olarak geçirmek isteyen öğrenciler için bu sorunun cevabını derledik. 1 Mayıs Pazartesi 2017okullar tatil mi? İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçilerin dünya genelinde kutladığı bir bayramdır. 1 Mayıs gününde birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele için çeşitli etkinlikler düzenlenir ve resmi tatildir.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2017 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

*1 Ocak Yılbaşı (Pazar gününe denk geliyor)*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi gününe denk geliyor)*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma gününe denk geliyor)*24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)*25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)*26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)*27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)*30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe günü)*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma günü)*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar günü)*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi günü)*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

1 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU

DİSK de, 1 Mayıs için çalışmalara başladı. DİSK'ten yapılan açıklamada, "Kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiği" belirtildi. Açıklamada, "1 Mayıs 1977 katliamının 40'ıncı, DİSK'in kuruluşunun 50'nci yılında tarihsel bir sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs'ı bugüne kadar beraber örgütlediğimiz emek ve meslek örgütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterecektir" denildi. DİSK Başkanı Kani Beko, bugün önce İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile görüşülmesinin ardından İstanbul'da miting alanının belli olacağını belirtti. DİSK ile memur sendikaları ve meslek odalarının da yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Geçen yıl Bakırköy'de kitlesel kutlanan 1 Mayıs önceki yıllarda ise Taksim'de bazen izinli bazen de izinsiz olarak kutlanmıştı.