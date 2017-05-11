Taksilerde yeni dönem başlıyor

Projeye destek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, düzenlenen toplantıda, güvenlik kamerasının önemini anlattı.

Proje hakkında bilgi veren Akdeniz, bu sistemle öncelikle sürücüler ile yolcuların can güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlamak, caydırıcılık anlamında suçu önlemek istediklerini söyledi.

30 ilde güvenlik kamerası takılması kararı

Akdeniz, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda bütün valiliklere gönderilen bir genelge ile toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde kamera bulundurulması zorunluluğu getirildiğini anlattı.

Bugüne kadar 30 ilde güvenlik kamerası takılması yönünde karar alındığını aktaran Akdeniz, geri kalan illerde bir sonraki toplantıda karar alınmak üzere çalışmaların devam ettirildiğini ve bu sistemin çok yararlı bir yöntem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Güvenlik kamera sisteminin devreye girmesiyle sağlanacak faydalara işaret eden Akdeniz, son zamanlarda, özellikle İstanbul'da birçok ticari taksi esnafının istenilmeyen şekilde yaralandığını ve bazılarının öldürüldüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

''Eğer siz önleminizi önceden almışsanız zaten suçun işlenmesine caydırıcılık özelliğini kazandırmışsınız. Önemli olan suçun işletilmemesidir. Kameranın olduğunu bilen bir kişi, ticari takside suç işlemez. İkincisi ticari taksilere binen yolcularımızın can güvenliğidir. Diğeri de eğer bilenen bir suç söz konusuysa failin kaçması esnasında yüzde 80-90 oranında ticari taksilere binerek kendisini kaybettirmeye çalışıyor. Bunlar bizim için kullanılacak ve en kısa zamanda faillere ulaşılacak."

TAKSİDE İKİ AYRI KAMERA BULUNACAK

Projeye ilişkin konuşan İTEO Başkanı Yahya Uğur da sistemin iki kameradan oluştuğunu belirterek, bir kameranın taksinin içini, diğerinin ise dışını görüntülediğini söyledi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere kesinlikle müşteriler veya taksi şoförü, gazetecilerin ulaşmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Uğur, "Sadece savcılık takibi ile mümkün olacak. Onun için taksi içindeki keyifli sohbetler devam edecek. Ama şunu ilave etmek isterim. Muhakkak suretle müşterilerimiz artacak çünkü İstanbul'da güvenli ve huzurlu bir taksiye ihtiyaç var. İnşallah yeni Türkiye'de taksilerde de teknoloji kullanılmaya başlanıyor. Olağanüstü faydalarını göreceğiz. Bir de içinde yaşadığımız bu şehre borcumuz var. Yani emniyetine de güvenliğine de huzuruna da hizmetine de katkıda bulunmamız lazım. Çok önemli bir Hadise olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik kameralarını önümüzdeki haftadan itibaren ücretsiz takmaya başlayacağını belirten Uğur, şunları kaydetti:

"Hazırlıklar tamam, bir hafta sonra bunların takılmasına başlanacak. Bir ay içerisinde dört bin araca ücretsiz olarak takılacak. Çok ciddi faydaları olacak. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu olmayacak zaten taksilerin içi kamusal alandır. Ne gibi bir özel hayat olabilir ki. Güvenlik kameraları bir aylık kayıt yapacak ve merkezimizde toplanacak. Şoförlerimizin ve müşterilerimizin kullanacağı panik-butonlara basıldığında hemen alarm merkezinden izlenecek ve duruma göre acil yardım gönderilebilecek. Unutulan eşyalar derhal bulunacak. Taksi içinde bir iç biri dış iki kamera bulunacak ve sesli, görüntülü kayıt yapacak."