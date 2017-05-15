Dedektif gibi hala

İstanbul Pendik'te İDO İskelesi'ndeki bir kafede çalışan Mert Atalay (20) 7 ay önce sahil yolunda karşıya geçmek isterken modeli, plakası ve rengi tespit edilemeyen bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaçan sürücü sırra kadem bastı. Hatice-Erdoğan Atalay çifti savcılığa şikâyette bulunurken, polis de firari sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Kaza mahallindeki araç parçaları incelemeye alındı. Yeğenine çarpan aracın bulunması için dedektif gibi iz süren halası Yasemin Atalay, ilk olarak aracın hangi marka olduğunu tespit ettirdi. Parçalar, savcılığın da girişimiyle markanın Türkiye merkezine gönderildi. Parçaların bazılarının üzerindeki seri numaralarından hareketle, Türkiye'de 99 aracın şasi numarasına ulaşıldı. Polis, 99 numarayı inceledi ve o gece Mert Atalay'a çarpan muhtemel araç sayısını 3'e düşürdü.Kaza yerinde bulunan otomobil parçası.Yasemin Atalay, "3 araçtan birini Çayırova'da evinin önünde park halinde bulduk. Markanın genel müdürlüğünden gelen mühendis, 'Yüzde 90 kaza yapan araç bu' dediği halde polisi görünce 'o veya değil diyemem' dedi. Diğer araç Ataköy'de çıktı. Polis bu araç için 'kaza yapmış araca benzemiyor' diyerek incelemeye bile gerek görmedi. Son aracın ise çalıntı olduğu söyleniyor. Şu an 3 zanlı aracın telefon sinyallerinin incelenmesi için savcılığın talimatını bekliyoruz" dedi.