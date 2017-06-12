Flaş! Ege'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın'da hissedildi.

99 DEPREMİNDEN ÇARPICI KARELER!

Deprem sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Telefon hatlarında da kısa süreli aksamalar oldu.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İZMİR VALİSİ: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da depremle ilgili merkeze ulaşan can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bilgisinin bulunmadığını, tüm ekiplerin Karaburun, Mordoğan ve kıyı yerleşimlerde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Karaburun Belediye Başkanı: can ve mal kaybı yok

KARABURUN (İZMİR) KAYMAKAMI: BULUNDUĞUM BİNA YIKILACAK GİBİYDİ

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel CNN Türk canlı yayınına katılarak, ulaşan can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililerin kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini kaydeden Özyüksel, "Halkımız bizi bilgilendirse olaya müdahale ederiz. İnşallah can ve mal güvenliği olmaz" dedi. Özyüksel depremin şiddetine "Bulunduğum bina yıkılacak gibiydi" diyerek dikkat çekti.

BALIKESİR'DE KORKUYA NEDEN OLDU! BİR BİNANIN HASAR OLUŞTU...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan depremde tarihi bir binanın kopan parçası yoldan geçen otomobilin üzerine düştü.



Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesinde saat 15.30 sıralarında hissedilen depremde Çayiçi Caddesi'nde bulunan tarihi bir binanın bir parçası yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmazken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Yaşanan deprem nedeniyle Edremitliler sokaklara çıktı.