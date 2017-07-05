Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı'ndan Kartal Bebek açıklaması

Yazılı ve görsel basınımızda ve sosyal medyada kalp nakli bekleyen bir bebeğimize bağış kampanyası ile ilgili haberler yer almaktadır.



Öncelikle kamuoyumuzun hassasiyetini takdirle karşıladığımızı belirtmek isteriz.



Kartal Bebek ve onun gibi kalp nakli bekleyen binlerce hastalarımızın yaşaması, sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir.



Ancak bu konuda yanlış olan ve önemle vurgulamak istediğimiz bazı hususları değerli kamuoyumuzla paylaşma gereği duyulmuştur.



Ülkemizde organ nakli en üst düzeyde başarı ile yapılmaktadır. Hangi yaş olursa olsun, yeni doğan bebeklerden ileri yaş grubuna kadar tüm yaş gruplarında tüm organ nakilleri en üst düzeyde ve hastalarımızdan maddi bir kaynak beklenmeden devlet güvencesi altında gerçekleştirilmektedir.



Organ nakilleri, Sağlık Bakanlığımız denetiminde, tam sağlık güvencesi altında, hiçbir ücret alınmadan, tamamı devletimiz tarafından karşılanarak yapılmaktadır.



Sağlık Bakanlığımızın gözetiminde yaptığımız çalışmalarla, ülkemizde organ bağışı için beyin ölümü gerçekleşen vakaların tespiti önemli oranda artmış olsa da, organ bağışı hala yeterli düzeyde değildir.



Canlıdan yapılan bağışlarda dünya birincisi iken, maalesef beyin ölümü gerçekleşen her 4 hastadan sadece birinde organ bağışı yapılmaktadır. Başka bir deyişle organ naklinde kullanılabilecek organların %75'i hasta ya da yakınlarının bağış yapmamaları nedeni ile kullanılamamaktadır. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada organ bağışı yapılan her ülkede olan önemli bir sorundur.



Ancak bu sorun, ülkemizde kalp nakli yapılamıyor gibi bir sebeple bağış kampanyaları düzenleyerek çözülemez.



Ülkemizde mevcut şartlarımız dahilinde hiçbir hastanın organ nakli için yurt dışına gitmesine gerek yoktur.



Organ nakli için, hasta ülkemizdeki organ nakil merkezlerinde görülmeden, değerlendirilmeden, tedavi seçenekleri önerilmeden, ülkemizde bu imkanlar yokmuşçasına yurt dışına hastanın götürülmesi de, ülkemizde devlet güvencesi altında yapılan organ nakli için bağış kampanyaları yapılması da uygun değildir.



Bu durum ülkemizde organ nakli bekleyen hastaları umutsuzluğa sevk edecek şekilde üzücü olmuştur.



Kamuoyumuzun maddi bağış kampanyalarına gösterdiği hassasiyeti takdir ediyor ve organ bağışında da göstermesini diliyoruz.



Saygılarımızla



Prof. Dr. A. Rüçhan Akar

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı

Ankara Üniversitesi Kalp Nakli Sorumlusu

T.C Sağlık Bakanlığı Kalp Akciğer Nakli Bilim Konseyi Üyesi

BUGÜN NELER OLDU