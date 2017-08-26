Trabzon'da feci ölüm!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 39 yaşındaki Emine Demirci ile 2 arkadaşı yük asansörüne bindi.

Bir süre sonra asansörün bozulması sonucu açık olan kapıdan atlamak isteyen Demirci, duvar ile asansör kabini arasına sıkışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Asansörde bulunan diğer 2 kadın ise asansörden atlayarak kurtuldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emine Demirci'nin cenazesi, 112 acil servis ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.