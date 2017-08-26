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'da feci ölüm!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.8.2017 20:54
Trabzon'da feci ölüm!

'un Akçaabat ilçesindeki bir iş yerinde bozulan yük asansöründen atlamak isteyen kadın, duvarla asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 39 yaşındaki ile 2 arkadaşı yük asansörüne bindi.

Bir süre sonra asansörün bozulması sonucu açık olan kapıdan atlamak isteyen Demirci, duvar ile asansör kabini arasına sıkışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Asansörde bulunan diğer 2 kadın ise asansörden atlayarak kurtuldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Emine Demirci'nin cenazesi, ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Trabzon'da feci ölüm!
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