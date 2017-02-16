Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab müjdesini Katar’da verdi. “Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti” diyen Akar, bölgede arama tarama ve temizlik yapıldığını söyled

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün Katar'ın başkenti Doha'da aralarında Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu gazete temsilcileriyle kısa bir sohbet yaptı. Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüğü El Bab operasyonu ile ilgili gelişmeleri anlatan Genelkurmay Başkanı Akar, "Gözümüz aydın, El-Bab operasyonu bitti" dedi. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da sözlerine ekledi.



194 HEDEF VURULDU

24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 176'ncı gününe ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı ise bölgeye yönelik sabah saatlerinde yapılan harekatta 194 hedefe atış yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 30 hedefin vurulduğu, 17 DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği" bilgisi verildi.



BOMBALI ARAÇLA SALDIRDI

Açıklamada, Nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik saldırı girişiminde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğine yer verildi. Aynı saldırıda nöbet noktasında patlatılan bombalı araç saldırısında ise 7 muhalif savaşçının hayatını kaybettiği ve saldırıda "TSK unsurlarının zarar görmediği" kaydedildi.



3 ASKER YARALANDI

Operasyonların dünkü bölümünde başka bir bölgede ise "Kirpi" aracının devrilmesi sonucu üç askerin yaralandığına" yer verildi. Kazada yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

3 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

El-Bab 'da bugüne kadar yapılan operasyonlarda 2 bin 852 DEAŞ'lı terörist, 357 PKK/PY D'li terörist etkisiz hale getirildi.

2207 hedef, 3784 adet EYP , 69 mayın imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı, 5 ay önce (24 Ağustos 2016) başladı.

Karkamış'tan Cerablus'a giren 20 Türk Tankı, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı nokta operasyonlarla 15 saat gibi kısa sürede (akşam 19.00) Cerablus'u DEAŞ'tan temizledi.

Harekâttan önce ağustos başlarında Suriye'deki Çobanbey ÖSO kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, DEAŞ'tan temizlenmişti.

DEAŞ için büyük önem taşıyan güneydeki Dabık da 16 Ekim 2016'da DEAŞ'tan kurtarıldı.

10 Aralık 2016'da Türk askeri ve ÖSO, El Bab'a yanaşarak kuşatma operasyonlarına başladı.

15 Şubat 2017'de operasyon sona erdi.

DEAŞ'IN AVRUPA SORUMLUSU YAKALANDI

Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakaplı Jonathan Jeffrey, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab şehrinde yakalandı.

Jeffrey, DEAŞ'ın ilk Avrupa sorumlusu.

Jeffrey'in Avrupa'dan topladığı elemanlar Suriye ve Irak'ta eğitime tabi tutulup eylemlere katılıyordu.

EN BÜYÜK ZORLUK DÖŞENEN MAYINLAR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Udey Ebu Ali, ilçede önemli ilerleme kaydedildiğini ve savaşın merkezdeki sokaklarda sürdüğünü belirtti. ÖSO komutanı Marvan el-Hadi de "El Bab'da bomba yüklü araçlardan sonra karşılaştığımız zorlukların başında örgütün döşediği mayınlar geliyor" dedi.