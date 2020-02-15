5G teknolojisi endüstriyel dönüşümle vatandaşın hayatını kolaylaştıracak

A Para’da yayınlanan Teknoloji ve Finans programının 5. Bölümü 6 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı. Teknoloji ve Finans programına konuk olarak Lidyana yönetim kurulu başkanı Hakan Baş ve Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı katıldı. "Yeni nesil sanayi anlayışına geçiş yapan KOBİ’ler 5G altyapısı ile yeni bir döneme geçecek. Sağlıktan, endüstriye kadar birçok sektörde hızlı dönüşümler yaşanacak. Geleneksel modellerin yerini robotik ve dijital fabrikalar alacak"