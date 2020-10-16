ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler?

Econ’s Kurucusu Ferhat Yükseltürk, A Para’da yayına katılarak ABD tahvil faizlerindeki beklentileri değerlendirdi. Yükseltürk, orta uzun vadede üretim maliyetlerindeki artış kaynaklı bir enflasyon yaşanacağını ifade ederek, “Bu da ister istemez bono faizlerinde yukarı yönlü hareketleri tetikliyor” dedi.