Video Yaşam Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video
Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video

Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video

10.05.2024 | 16:24

Samsun'da siber polisi tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Siber polisi Atakum ve Canik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ş.O.(59), M.K.(32), E.O.(36) ve H.S.(43) gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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