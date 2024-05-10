Samsun'da çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı | Video 10.05.2024 | 16:24 Samsun'da siber polisi tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Siber polisi Atakum ve Canik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ş.O.(59), M.K.(32), E.O.(36) ve H.S.(43) gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.