Altan Aydın: Piyasalarda 2013’e benzer bir şekilde trend dönüşümü beklemiyorum

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da piyasaların gündemini değiştirdi. Aydın, piyasalarda mali ve parasal desteklerin çekilebileceğini endişelerinin olduğunu ifade ederek, “Geçiş sürecinde ciddi bir türbülans yaşanabilir. Ama ben 2013’e benzer bir şekilde trend dönüşümü beklemiyorum” dedi.