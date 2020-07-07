Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri!
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 07.07.2020 | 14:54
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Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 07.07.2020 | 14:40
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Petrol fiyatları yükselecek mi? 07.07.2020 | 14:32
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Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 07.07.2020 | 12:01
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Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 07.07.2020 | 12:58
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Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 07.07.2020 | 11:49
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Erkan: Borsada güçlü trend görünümü artarak sürüyor 07.07.2020 | 11:26
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Paranın Yönü | 06.07.2020 06.07.2020 | 17:58
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Coşar: 115 binin üzerinde borsada yükseliş trendi sürer 06.07.2020 | 17:11
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Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi? 06.07.2020 | 17:04
04:19
Borsa İstanbul tarihi zirvesine mi gidiyor? 06.07.2020 | 16:43
02:26
Havacılık hisselerinde yükselişin anahtarı A'Para'da açıklandı 06.07.2020 | 15:45
02:35
Borsada hangi sektörler öne çıkabilir? 06.07.2020 | 15:31
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Borsada yeni haftada hedef ne? 06.07.2020 | 13:33
05:51
Vaka sayılarının artması altına yeni bir katalizör olur mu? 06.07.2020 | 13:10
04:10
Düşmeyen bir altın var! Karabulut: Çanak tamamlama hareketi görünüyor 06.07.2020 | 12:44
02:30
Temmuz'dan sonrası düşmesi bekleniyor! Enflasyon oranı 2020’de kaç olacak? 06.07.2020 | 12:38
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Borsada avantajlı yatırım nasıl yapılır? 06.07.2020 | 10:42
05:17
Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar… 06.07.2020 | 10:31
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da yayına katılarak altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Altının sağlam bir düzeltme hareketi yapabilmesi için koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir haber akışının gelmesi gerektiğini ifade eden Memiş, “Altın fiyatlarında yükselişin sürdürülmesi için ise fiziki talep tarafında bir artış olması gerekiyor” dedi.