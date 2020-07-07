Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da yayına katılarak altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Altının sağlam bir düzeltme hareketi yapabilmesi için koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir haber akışının gelmesi gerektiğini ifade eden Memiş, “Altın fiyatlarında yükselişin sürdürülmesi için ise fiziki talep tarafında bir artış olması gerekiyor” dedi.