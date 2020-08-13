Altın yatırımcısı için kritik uyarı: Altın fiyatları hangi gelişmelerden etkileniyor?
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Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirirken altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı. Erbaş, altında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak, “Altın yatırımcıları bir noktada zarar durur noktası belirlemeli. Yatırımcılar altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlaması gerekiyor” dedi.