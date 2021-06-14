Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler?

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Topçu, Fed ve diğer merkez bankalarının çözülmesi zor bir bulmacanın içerisinde olduğunu ifade ederek, “Altında ralli yavaşladı. Ancak 2021 yılı devamında kısa ve orta vadede alım fırsatı vermeye devam edecektir” dedi.