Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler?
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OTOMATİK OYNAT
04:10
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? 14.06.2021 | 16:37
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
01:37
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 14.06.2021 | 12:52
02:53
Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi? 14.06.2021 | 12:50
03:04
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir 14.06.2021 | 12:47
03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
03:02
30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
04:03
01:45
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 09.06.2021 | 16:21
04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
03:45
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 08.06.2021 | 15:41
02:01
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 08.06.2021 | 15:27
01:45
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 08.06.2021 | 15:23
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Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Topçu, Fed ve diğer merkez bankalarının çözülmesi zor bir bulmacanın içerisinde olduğunu ifade ederek, “Altında ralli yavaşladı. Ancak 2021 yılı devamında kısa ve orta vadede alım fırsatı vermeye devam edecektir” dedi.